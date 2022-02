Roccapiemonte, progetto: "Una scuola per tutti per essere di tutti" Progetto Pon ha permesso di realizzare targhe identificative per gli uffici comunali

La crescita di una comunità si palesa quando funziona la collaborazione tra istituzioni territoriali. Nell’ambito della fattiva collaborazione che insiste tra il Comune di Roccapiemonte e il Liceo Scientifico “B. Rescigno”, uno dei fiori all’occhiello della città, stamattina il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Annabella Ferrentino hanno consegnato una targa-riconoscimento al professor Giuseppe Di Muro. Infatti, in relazione ad accordi presi per il Progetto PON di inclusione sociale e integrazione dal titolo “Una scuola per tutti per essere di tutti”, che prevedeva tra l’altro un laboratorio di ceramica, il docente di disegno e storia dell’arte del Liceo ha realizzato targhe identificative per gli uffici comunali. “Ringraziamo il professor Di Muro per la disponibilità, la professionalità e la serietà con cui ha contribuito ad un piccolo ma significativo completamento estetico degli uffici del Comune. Un grazie doveroso ovviamente alla Preside Rossella De Luca, sempre puntuale alla realizzazione di progetti di crescita per gli studenti del Liceo e attenta a coinvolgere il Comune nell’ambito degli stessi”.