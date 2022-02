Roscigno, c'è il presidio dei vigili del fuoco La caserma sarà ubicata in via Madonna delle Grazie

Un presidio dei vigili del fuoco a Roscigno. E' la richiesta del sindaco, Pino Palmieri, accolta dal ministero dell'Interno che ha offerto la disponibilità a realizzare un distaccamento dei caschi rossi nel centro alburnino, al fine di contrastare l’emergenza incendi, in particolare durante la stagione estiva.

L'Amministrazione, guidata dal sindaco Palmieri, ha avviato l'iter necessario. Il presidio sarà ubicato in via Madonna delle Grazie, nell’ex edificio della scuola media. La direzione regionale dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha trasmesso già il progetto per l’adeguamento dell’edificio che il Comune ha messo a disposizione in comodato gratuito.