Giffoni al fianco delle famiglie: domenica si conclude l'iniziativa Bonud Bebè Appuntamento alle 11 presso la Giffoni Multimedia Valley per la consegna degli ultimi passeggini

Un inno alla vita, un segnale di vicinanza al territorio e alle sue famiglie: tantissime le richieste per accedere al Bonus Bebè promosso da Giffoni. L’iniziativa ha visto la consegna di un passeggino brandizzato a tutti coloro che, nel corso del 2021, hanno donato alla nostra comunità un bambino. In occasione di #Giffoni50Plus, sono state 75 le famiglie del territorio che hanno scelto di usufruire del Bonus Bebè, iniziativa nata da una collaborazione con Chicco, azienda leader nel settore della prima infanzia.

“Abbiamo dato il nostro benvenuto ai bimbi nati a Giffoni - spiega il managing director Jacopo Gubitosi - a loro offriamo questo omaggio, un passeggino, che li accompagnerà alla scoperta della vita nei loro primi viaggi. Vogliamo così accompagnare la nostra rete di genitori, sostenendo le mamme e i papà del territorio con un segnale forte”.

L’appuntamento per le ultime consegne è in programma per domenica, 20 febbraio, con inizio alle ore 11.00 presso la Giffoni Multimedia Valley.