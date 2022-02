Mercato San Severino: inaugurato il nuovo parco nella frazione Valle Il sindaco: "Ennesimo segnale di attenzione alle frazioni"

E' stato inaugurato un nuovo parco giochi nella frazione Valle in Piazza Marigliano, a Mercaro San Severino. Alla cerimonia di inaugurazione, officiata da Don Gerardo Lepre, hanno presenziato il Sindaco Antonio Somma, l'Assessore Erminio Della Corte ed il Consigliere Anna Iuzzolino.

Proprio quest'ultima, promotrice delle istanze della frazione Valle tra cui quella della realizzazione di un'area per bambini, si è detta "felice per il coronamento di un obiettivo della mia attività amministrativa che ha sempre visto al centro dell'azione le frazioni in cui sono nata ed ho vissuto provando a dar voce alle istanze di questa fetta di popolazione che hanno sempre trovato terreno fertile nella nostra Amministrazione".

Chiaramente soddisfatto il Sindaco Somma che rimarca "l'ennesimo segnale di doverosa attenzione verso le frazioni con la restituzione alla comunità di Valle di un'area centrale per la vita sociale di queste zone".