Nocera Superiore: riqualificata la fontana distrutta dai botti di capodanno "Un piccolo intervento che restituisce decoro e funzionalità alla cosa pubblica dopo il vile gesto"

Fu vandalizzata a colpi di petardi nella notte fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio scorso: da qualche giorno è tornata a zampillare la fontana della piazzetta di Croce Malloni.

Un piccolo intervento dal grande significato simbolico che restituisce decoro e funzionalità alla cosa pubblica dopo il vile gesto compiuto pochi minuti dopo lo scoccare del nuovo anno.

"Con la fontana restaurata proseguono anche le attività dell’Ufficio per ciò che riguarda la creazione di una nuova area parcheggio antistante la piazzetta e la realizzazione di un percorso pedonale che collegherà proprio l’area PEEP di Croce Malloni con la parallela viale Croce. Ogni intervento manutentivo lo inseriamo in un quadro più ampio di sistemazione dei quartieri della città, è un processo di ammagliamento che stiamo portando avanti da tempo per dare a Nocera Superiore una dimensione urbanistica compiuta e ordinata", le parole del sindaco Cuofano.