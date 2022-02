Centro storico di Campagna: mobilità ecosostenibile per avere meno inquinamento L’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta progettuale “Sele Tanagro Eco Smart Ways”

L’Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta progettuale “Sele Tanagro Eco Smart Ways” che coinvolge 19 comuni del Sele Tanagro.

Nel Centro Storico di Campagna si prevede un Hub multifunzione in grado di valorizzare il concetto di mobilità dolce ed eco sostenibile (unendo patrimonio, natura, processi di sviluppo turistico). Si tratta di un Hub che contiene un’area interna che custodisce e-bike (biciclette elettriche e/o pedalata assistita) per le esigenze degli spostamenti dei visitatori o membri della Comunità’; un sistema di ricarica per auto e mezzi elettrici; un’area di sosta per lo stazionamento di una navetta elettrica per lo spostamento verso gli itinerari turistici; un sistema informativo in grado di offrire informazioni per i turisti