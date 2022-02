Roscigno, progetto per creare un Centro di ricerca sui grandi rischi È stato effettuato il primo sopralluogo operativo per acquisire i dati necessari

Al via un progetto per far diventare Roscignk sede di un Centro di Ricerca sui Grandi Rischi e nel particolare sul dissesto idrogeologico abbinato anche allo studio archeologico. Nella giornata di oggi, si è tenuto un primo sopralluogo.

"Sotto la regia del professsor Guida direttore del CUGRI, l'Università di Fisciano, l'Università Federico II di Napoli, l'istituto di geofisica e di vulcanologia, il Comune di Laurino, il Comune di Corleto M. e la partner ship della Bcc Monte Pruno abbiamo effettuato il primo sopralluogo operativo per acquisire i dati necessari per concludere la fase progettuale prevista dal Dipartimento della Coesione Territoriale del Ministero del Mezzogiorno" ha detto, al termine del sopralluogo, il sindaco Pino Palmieri.