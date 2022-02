La Costiera Amalfitana piange Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore per 39 anni Il toccante ricordo degli amministratori della Divina: "Intelligenza e senso delle Istituzioni"

Tutta la Costiera Amalfitana è in lutto per la scomparsa di Raffaele Ferraioli, storico sindaco di Furore, comune che ha guidato con passione ed intelligenza per ben 39 anni. Il suo cuore ha smesso di battere improvvisamente all'età di 80 anni. Toccante il ricordo che i sindaci della Divina hanno affidato ad una nota. “Una mancanza improvvisa si avverte tra i colleghi sindaci che per anni lo hanno avuto a sostegno di comuni battaglie politiche. Sostenute sempre con incessante allegria, con instancabile forza di volontà, con l'ottimismo di chi non arretra innanzi alle pressioni che le difficoltà amministrative frappongono all'impegno di chi come lui, spassionatamente, ha reso noto “Il paese che non c'è”, come lui amava dire della sua Furore ai tanti avventori in cerca di “perdute emozioni”. Nel ricordarne la spiccata passione per la vita amministrativa, l'odierna Conferenza dei sindaci ne raccoglie il testimone, segnando alla collettività la ricchezza dei lungimiranti traguardi conseguiti. Ai familiari i sindaci rivolgono, in piedi, il sentito cordoglio personale e delle rispettive cittadinanze, che in amministratori come lui ne riconoscono intelligenza amministrativa e senso delle Istituzioni”.

Il sindaco del Comune di Furore, Giovanni Milo ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella Chiesa di San Giacomo Apostolo di Furore.