Libri e cultura: a Montesano sulla Marcellana il "Patto della Lettura" L’iniziativa è inserita nella programmazione più vasta del Borgo della Lettura

L’Amministrazione Comunale promuove il Patto della Lettura del Comune di Montesano Sulla Marcellana.

L’iniziativa, inserita nella programmazione più vasta del Borgo della Lettura, portato avanti già da diverso tempo sul territorio comunale da parte del Presidente del Consiglio Marzia Manilia, ha come obiettivi: riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti; rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, attraverso la quale promuovere l'apprendimento permanente; avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi culturali; perseguire una forte iniziativa di contrasto alla povertà educativa; promuovere la lettura sin dalla prima infanzia e per tutto l'arco della vita; allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto tra i bambini e i giovani; mettere in campo pensieri ed iniziative capaci di accogliere e promuovere progetti di inclusione sociale, anche tramite la realizzazione di laboratori con la partecipazione e l'integrazione di persone con disabilità e Differenze Specifiche di Apprendimento; promuovere progetti di lettura condivisa nelle scuole e in ogni altro luogo e contesto, come strumento di incontro e conoscenza con l’obiettivo di superare barriere generazionali, sociali, culturali, linguistiche; promuovere laboratori di lettura ad alta voce e musica, per valorizzare il potere creativo e aggregante della lettura vissuta come esperienza collettiva; sostenere e promuovere le attività, i servizi e le iniziative volte a facilitare la fruizione del patrimonio bibliografico cittadino, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali; promuovere la lettura e la conoscenza come strumenti fondamentali per la costruzione di una società più libera, consapevole, creativa, aperta, inclusiva e democratica; favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura; generare nuovi incontri, scambi, sperimentazioni diffuse e stimolare una nuova forma di resilienza individuale e collettiva.

Il Patto per la lettura si propone, quindi, quale strumento di promozione del libro e della lettura con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza e con l’idea di non lasciare nessuno solo o indietro.

L’iniziativa è finalizzata a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi, cittadini, della filiera del libro (librerie, editori, ecc.), della lettura, della cultura e dell’inclusione sociale.

Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel Comune di Montesano sulla Marcellana che a sua volta si confronti fuori dal territorio per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa a partire dalle attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale nonché attraverso le proposte di tutti gli attori presenti sul territorio.

"Come dice Franz Kafka: “ Un libro dev’essere un’ascia per rompere il mare ghiacciato che è dentro di noi”.

La lettura ci aiuta anche ad essere più comunità, ad aprirci di più e confrontarci costantemente. In fondo, il Patto mira a questo", scrive il sindaco Giuseppe Rinaldi.