Palinuro, la tartaruga ferita è stata trasferita alla stazione Dohrn di Napoli L'animale, dopo essere stata liberato, riportato a riva dalle correnti

La tartaruga Caretta Caretta salvata ieri pomeriggio a Palinuro è stata trasferita presso la Stazione zoologica Anton Dohrn di Portici per ricevere le cure necessarie. L’esemplare, infatti, che in un primo momento era stato liberato in mare, è stato portato nuovamente a riva dalle correnti perché troppo stremato e con diverse ferite.

La Caretta Caretta è stata soccorsa dai volontari della Protezione civile di Centola che in maniera tempestiva l’hanno affidato alle cure degli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. Quindi, l’arrivo degli esperti che l’hanno trasportata a Napoli per curarla in attesa di poterla liberare nuovamente in mare.