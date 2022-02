Al via il progetto di assistenza psicologica presso il liceo Marone Sinergia tra il comune di Mercato San Severino ed il Piano di Zona S6

Attenzione al sociale. Il Comune di Mercato S. Severino, in sinergia con l’Azienda Consortile “Piano di Zona S6”, ha avviato un progetto di assistenza psicologica a beneficio del personale scolastico, delle famiglie e degli studenti del Liceo “P. Virgilio Marone” e, parallelamente, ha ottenuto un aumento del numero di ore che saranno dedicate alla assistenza specialistica a scuola dei bambini con difficoltà.

I dettagli della duplice iniziativa sono stati illustrati dall’Assessore Giuseppe Albano: “In sinergia con il Piano di Zona S6 abbiamo avviato un progetto di assistenza psicologica al Liceo “P. Virgilio Marone” a cura della dott.ssa Angela Trotta, aderendo alle indicazioni del MIUR di realizzare attività di supporto psicologico, volte a fornire supporto psicologico per garantire un sistema di assistenza e prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra i componenti della comunità scolastica".

"Parallelamente – continua l’Assessore Albano – posso preannunciare che, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno aumentate le ore dedicate alla assistenza specialistica a scuola dei bambini “speciali” per i quali abbiamo recepito le istanze delle famiglie che lamentavano l’esiguità del numero di ore, attualmente tre settimanali, riservato a questa attività fondamentale per la crescita e lo sviluppo di questi bambini. Il progetto riguarda 80 bambini nei 6 Comuni del Piano di Zona S6 di cui 29 sono nella nostra Città”.

Chiusura dedicata al Sindaco Somma: “Doveroso – afferma il Sindaco Somma – ringraziare il Direttore dell’Azienda Consortile Piano di Zona S6 De Blasio che, in particolar modo, per quanto concerne l’aumento del numero di ore di assistenza specialistica ha recepito una impellente necessità delle famiglie riuscendo ad ottenere l’aumento del numero di ore di assistenza per questi bambini. E’ sicuramente un risultato importante per queste famiglie, al pari dell’avvio del progetto di assistenza psicologica al Liceo, che conferma la concretezza dell’azione amministrativa votata al recepimento delle istanze della popolazione con particolare attenzione alle categorie con difficoltà”.