Roccapiemonte, il sindaco Pagano espone la bandiera della pace "Condanna a qualsiasi forma di violenza, prevaricazione"

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, alla luce dell'attacco militare che la Russia ha avviato la scorsa notte nei confronti dell'Ucraina, ribadendo con fermezza che il Comune di Roccapiemonte condanna qualsiasi forma di violenza, prevaricazione, limitazione degli altrui spazi, ha deciso che dalla giornata di domani verrà esposta all'esterno del Palazzo Comunale, insieme a quella

dell'Europa, dell'Italia e quella Comunale, la bandiera della Pace. "Un gesto simbolico per confermare il nostro no alla guerra e ad ogni forma di violenza o prevaricazione. Ognuno di noi pensava che con la pandemia per il Covid-19, le avessimo viste tutte. Invece, proprio nel momento in cui speravamo di poter riuscire ad assaporare quel senso di libertà che tanto ci è mancato e ci sta

ancora mancando a causa del virus, è giunta la terribile notizia dell’inizio di un conflitto, quello tra Russia e Ucraina, che ci tocca nel profondo. In qualità di Sindaco di Roccapiemonte, e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, condanno in maniera più assoluta qualsiasi ogni forma di violenza, le guerre e quindi anche l’attacco con invasione militare che la Russia ha avviato nelle ultime ore nei confronti dell’Ucraina. Al popolo civile dell’Ucraina, a tutti coloro che condividono i nostri stessi valori di libertà e pace, va la mia vicinanza con la speranza che si possa concludere al più presto questo conflitto e che non sfoci in qualcosa di ancora più drammatico per il mondo intero. La pace è un bene indispensabile per vivere insieme in libertà" ha detto il Sindaco Pagano.