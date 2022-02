Neve nel Vallo di Diano: diversi comuni imbiancati A Montesano sulla Marcellana strade liberate dalla neve e dal ghiaccio

Neve nel Vallo di Diano e Alburni. Diversi comuni, stamattina, si sono risvegliati ricoperti da una leggere coltre di neve. Così come preannunciato dalle previsioni meteo, infatti, le precipitazioni nevose hanno interessato sia il Vallo di Diano che gli Alburni.

A Montesano sulla Marcellana, le strade in mattinata sono state liberate. "La situazione neve e ghiaccio, a seguito delle precipitazioni di ieri sera e questa notte - sottoliniea il sindaco Giuseppe Rinaldi - si presenta, dopo un sopralluogo diretto, in queste prime ore della mattinata, sotto controllo. Sia le strade provinciali che quelle comunali, in particolar modo nelle zone più alte del nostro territorio comunale (Tardiano-Magorno), sono state pulite dai mezzi in azione. Si chiede comunque prudenza nella circolazione e si invita a contattare o me o il delegato Giuseppe Gagliotta o la locale Protezione Civile qualora emergessero particolari esigenze".