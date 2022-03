Nocera: una panchina rossa contro la violenza sulle donne dedicata ad Anna Borsa La cerimonia di consegna si svolgerà l'8 marzo. L’appello del sindaco Cuofano: "Denunciate!"

È dedicata alla memoria di Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano uccisa dal suo ex fidanzato, la panchina rossa – colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne – che sarà scoperta martedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna.

«Alla luce della tragedia che ha colpito la comunità di Pontecagnano e la famiglia della vittima abbiamo ritenuto un gesto spontaneo e doveroso dedicare ad Anna un simbolo della lotta ad ogni forma di violenza consumata sulle donne – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – la panchina rossa che avevamo già immaginato di consegnare alla nostra città martedì mattina diventa, con il femminicidio di Anna, la nostra testimonianza di vicinanza e solidarietà e l’appello a denunciare».

La cerimonia di consegna della panchina rossa, situata all’ingresso del municipio, su corso Matteotti, si svolgerà martedì 8 alle ore 11.

Una piccola targa commemorativa, nel ricordo di Anna, sarà installata sullo schienale della seduta.

«L’invito è a non sottovalutare le spie che si accendono, i segnali che arrivano – conclude Cuofano – Sostanziare con un gesto concreto i tanti messaggi che si leggeranno l’8 marzo è il modo migliore per dare l’esempio affinchè non si ripetano mai più tali tragedie».