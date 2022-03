Castel San Giorgio: manifestazione "Donne per la pace" Il sindaco: "Incontro con la comunità ucraina, ci siamo mobilitati per essere solidali"

Nel pomeriggio di oggi a Castel San Giorgio, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la sindaca Paola Lanzara e la sua amministrazione, incontreranno la comunità ucraina sangiorgese mentre domenica 6 marzo alle 12.00 in Piazza Martiri D'Ungheria si terrà la manifestazione "Donne per la Pace".

«È trascorsa oltre una settimana dall'inizio di una guerra che ci ha sconvolti tutti, nessuno di noi si aspettava di assistere, impotenti ed anche terrorizzati, diciamolo, ad un conflitto del genere che sta portando morte e distruzione in una nazione pacifica e che mina, purtroppo, la tranquillità di tutti noi. Sin da subito come amministrazione comunale ci siamo mobilitati per poter essere solidali con il popolo ucraino. Nei giorni scorsi con delibera di giunta abbiamo destinato un contributo di 500€ alla Caritas Diocesana di Salerno per l'acquisto di medicinali da inviare in Ucraina, nell'androne della casa comunale continuiamo a raccogliere farmaci grazie a cittadini sensibili che hanno risposto al nostro appello. Oggi pomeriggio, invece, con il parroco don Gianluca Cipolletta, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 16.30,incontreremo la comunità ucraina sangiorgese. Sono circa 70 i cittadini di nazionalità ucraina residenti a Castel San Giorgio, li vogliamo incontrare per cercare di capire in che modo possiamo sostenerli. Ma l'incontro è aperto anche a tutti i sangiorgesi che, insieme a noi, volessero aiutare i profughi che stanno già arrivando in provincia di Salerno, semmai rendendosi disponibili all'accoglienza. Come amministrazione e come comunità sono certa che non ci faremo trovare impreparati e che faremo,come sempre, la nostra parte. Questa emergenza umanitaria deve vederci tutti uniti e soprattutto tutti solidali con gli Ucraini» - ha detto la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Si terrà invece Domenica 6 marzo alle ore 12.00, in piazza Martiri D'Ungheria, l'iniziativa "Donne per la Pace", manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale per dire no alla guerra e lanciare un messaggio di pace e di speranza, abbracciando idealmente tutti gli ucraini e le ucraine. Organizzato anche un flash mob per la Pace con le allieve del Centro Danza di Donatella Zappullo. Gli assessori Giustina Galluzzo e Antonia Alfano hanno mobilitato il mondo delle associazioni e della società civile, nel quale le donne svolgono ruoli fondamentali e trainanti, affinchè tutta Castel San Giorgio possa ritrovarsi domenica in piazza ed esprimere la ferma condanna al conflitto in corso. « Siamo alla vigilia della giornata internazionale di celebrazioni per i diritti delle Donne, ed in questo momento, da donne delle istituzioni, ci sentiamo ancora più vicine alle donne Ucraine e vorremmo far sentire loro tutta la nostra solidarietà ma anche l'ammirazione per il grande contributo che stanno dando alla loro patria. Ci rifacciamo al pensiero dell'uomo simbolo nel mondo della Nonviolenza, Mahatma Gandhi che così definì la Donna :"Ritengo che la donna sia la personificazione di quella che io chiamo nonviolenza, che significa amore infinito capace di assumere il dolore.

Permettiamo alla donna di estendere questo amore a tutta l’umanità. A lei è dato di insegnare la pace ad un mondo lacerato".

E allora da donne, insieme agli assessori Giustina Galluzzo e Antonia Alfano, e con tutte le donne ma anche con tutti gli uomini di Castel San Giorgio che si uniranno a noi, sotto i colori della bandiera della Pace, vogliamo celebrare un momento di riflessione sulla Vita, sulla Pace e sul ruolo della Donna, affinchè anche dalla nostra comunità si alzi forte il grido di speranza affinchè questo conflitto cessi al più presto» - ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara.