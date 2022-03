Pagani: al via domani il contest per la Festa della Donna Bambini e giovani paganesi potranno partecipare con un elaborato che rappresenti questo topic

In un momento di difficoltà e di dolore come quello che stiamo vivendo, tutto il mondo occidentale, tristemente abituato a sentir parlare di guerra al di là dei propri confini, è scosso dalle bombe e la nostra stessa identità di uomini e di donne viene messa alla prova, sulla scia dei sentimenti che ci coinvolgono per vicinanza alla comunità ucraina. Da una parte gli uomini forzati ad una guerra che non avrebbero voluto combattere, per difendere la propria identità, la propria nazione, e dall’altra le donne in fuga, soprattutto a protezione dei bambini, per portarli lontano dal terrore.

Ma c’è stata un’altra guerra geograficamente più lontana da noi, la guerra vinta dai talebani in Afghanistan, che ha riportato le donne a perdere diritti, nell’indifferenza dell’Occidente che ha preferito girarsi dall’altra parte, mentre per le afghane gli obiettivi di studiare, affermarsi, costruirsi una carriera, vivere in libertà si infrangevano e continuano ad infrangersi ogni giorno, seppelliti sotto il burqa che in molte non erano più abituate a portare.

Proprio al ruolo della donna e alle conseguenze su di lei nei conflitti la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pagani vuole dedicare un contest, con partenza l’8 marzo, nella giornata dedicata ai diritti del mondo femminile.

I bambini e giovani paganesi dai 3 ai 18 anni potranno partecipare concorrendo con un elaborato che più preferiranno: un disegno, un video, una poesia, un testo, un quadro che rappresenti questo topic.

Gli elaborati dovranno essere recapitati entro il 18 marzo 2022 alle ore 12 all’indirizzo cpopagani@gmail.com. La commissione entro 7 giorni si riunirà per decretare il vincitore del contest, che sarà premiato.