Al via i lavori su tre ponti della "Dorsale Aulettese" nel Salernitano Interventi per un investimento complessivo di 11 milioni di euro

Sono stati consegnati quest’oggi da Anas (Gruppo FS Italiane) all’impresa appaltatrice (un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con Mandataria Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., con sede in Benevento) i lavori relativi all’intervento di manutenzione programmata sul ponte ‘Massavetere’ (in corrispondenza del km 9,500) della strada statale 19/TER “Dorsale Aulettese”, situato nel territorio comunale di Caggiano, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, l’intervento – per un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro – consisterà nel risanamento e nel ripristino corticale delle strutture e dell’impalcato del viadotto, oltre che nella sostituzione degli appoggi ed in ulteriori interventi sulle strutture.

La conclusione delle attività consentirà la rimozione dell’attuale limitazione dei carichi sull’opera (al momento vige la limitazione al transito per mezzi con massa superiore ai 3,5 tonnellate) ed il conseguente ripristino della piena circolazione.

Le attività verranno avviate, già a partire da questa settimana, con una prima fase relativa alla cantierizzazione; successivamente si procederà ad effettuare lavorazioni che riguarderanno, sostanzialmente, le sottostrutture senza quindi arrecare alcun disagio alla circolazione.

L’inizio delle lavorazioni riguardanti la sovrastruttura, che renderanno necessaria la chiusura al traffico della carreggiata stradale, prenderanno il via entro la prossima estate e dureranno circa un mese.

L’ultimazione complessiva dell’intervento è fissata in 350 giorni.

Entro il prossimo mese d’aprile, poi, è prevista la consegna di altri due lavori, per altrettanti ponti della statale (il ‘Ficarola’ ed il ‘Calabri’) per un investimento complessivo di circa 7,2 milioni di euro.

La statale 19/TER “Dorsale Aulettese” è entrata a far parte della gestione di Anas dalla fine del 2018 – in attuazione a quanto disposto da specifico DPCM – ed è già stata interessata da una serie di investimenti e di attività finalizzati al potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità.