Benzina alle stelle, i Comuni mandano i vigili dai distributori A Battipaglia le verifiche degli agenti sui costi comunicati e quelli realmente praticati

Il costo del carburante ha ormai toccato vette altissime. Anche per questo un numero sempre maggiore di Comuni sta intensificando i controlli presso i distributori

La polizia municipale di Battipaglia, guidata dal comandante Gerardo Iuliano, ha messo in campo una serie di verifiche relative al rispetto della trasparenza nelle comunicazioni delle variazioni dei costi.

"Tale attività risulta ancora più necessaria in questo periodo alla luce dell'impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina", ha fatto sapere la guida dei caschi bianchi battipagliesi.

L'amministrazione guidata dal sindaco Cecilia Francese ha ricordato che "c'è l'obbligo dei gestori degli impianti di comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi di vendita praticati per tutte le tipologie di carburanti". I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'intento di verificare la corrispondenza tra i prezzi comunicati e quelli realmente praticati