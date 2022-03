Nocera Superiore, la Provincia candida il progetto di Villa De' Ruggiero al PNRR L'importo complessivo richiesto è di oltre 720mila euro

La Provincia di Salerno partecipa all'avviso del Ministero della cultura per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Investimento 2.3, Missione 1, Componente 3 del PNRR- Parchi e giardini storici, interventi di recupero.



Il progetto di richiesta di finanziamento, approvato con decreto del Presidente n. 31 del 14/03/2022, è stato presentato per Villa De' Ruggiero che ha un vincolo specifico imposto dal DM 23/11/1980 considerato un requisito per la partecipazione. Il titolo é: “Il giardino di Villa De’ Ruggiero: passato, presente, futuro” - Progetto di restauro, riqualificazione e manutenzione straordinaria della componente vegetale e del disegno del giardino di Villa De Ruggiero di Nocera Superiore. L'importo complessivo richiesto è pari a € 725.351,00 IVA compresa.

“L’intervento previsto - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - ripristinerà innanzitutto le condizioni di sicurezza del sito con lo scopo di promuoverne la piena valorizzazione sociale e culturale.

Riprodurrà, quindi, il disegno botanico originario del giardino di delizie e il disegno agronomico originario del giardino fruttifero, attraverso l’eliminazione degli elementi botanici alieni e contaminanti e attraverso la piantumazione ex novo di essenze coerenti con le funzioni ornamentali del giardino di delizie e del giardino fruttifero, allo scopo di ricreare una sistemazione botanico-agronomico-architettonica che è parte integrante della storia e della cultura locale.

La sistemazione del verde, e la successiva fase di gestione ordinaria, saranno condotte introducendo specie e applicando tecniche di coltivazione che favoriranno la costituzione di uno spazio verde ad alta biodiversità vegetale, ma anche microbica e animale.

Il progetto di prefattibilità - conclude Strianese - è stato redatto dal settore Pianificazione strategica e sistemi culturali diretto da Gioita Caiazzo, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alle politiche culturali, valorizzazione e conservazione del patrimonio museale delle biblioteche e dei beni culturali della Provincia, Francesco Morra. Le aree a verde della Villa, corredate dagli spazi edificati, costituiranno un laboratorio per la formazione professionale nel campo della gestione sostenibile del verde e la diffusione della cultura del verde quale elemento portante del rispetto dell’ambiente.”