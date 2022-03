Una città più inclusiva ed accessibile: giù le barriere a Cava de' Tirreni Rimozione delle barriere architettoniche e tracciati sensoriali in alcuni snodi centrali della città

Cava de' Tirreni si fa sempre più inclusiva e accessibile. Una città sempre più senza barriere. Sono quasi conclusi i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree del centro. L'eliminazione delle barriere ha interessato i marciapiedi anche con tracciati sensoriali per ipo e non vedenti, per un impegno di spesa di 170 mila euro.

"Stiamo operando fin dal primo giorno di amministrazione per rendere sempre più a misura di disabile la nostra città - afferma il vicesindaco Nunzio Senatore con delega alla manutenzione e lavori pubblici - oltre questi interventi, ogni opera pubblica è pensata e realizzata senza barriere e con il coinvolgimento istituzionale della Cooperante e dell'Osservatorio Cittadino sulla condizione delle Persone con disabilità. Siamo impegnati a recuperare fonti di finanziamento per continuare in questa opera di civiltà che prosegue con la sistematica eliminazione di ogni barriera".