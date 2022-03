Una buona notizia per il distretto sanitario di Cava: arriva l'ecografo L'annuncio di Avagliano: "Finalmente, era l'unica struttura provinciale rimasta senza"

"Sono lieta di comunicare e finalmente posso dare una buona notizia. Dopo tanto tribolare, finalmente, arriva l’ecografo all'unico distretto che mancava all’appello che era proprio quello di Cava. Bisogna crederci sempre. Anche quando sembra inutile". Così Filomena Avagliano, presidente della commissione pari opportunità. Giovedì la consegna del macchinario all'unità "Materno infantile".

"C'e` voluta molta determinazione e tanta pazienza. Ma il risultato e` stato raggiunto. Finalmente la nostra struttura potra` fornire alle utenti un servizio adeguato senza che sia necessario rivolgersi alle strutture private. Convenzionate o meno che esse siano. E` il primo passo verso una medicina territoriale di tipo preventiva e non emergenziale - sottolinea Avagliano -. L'impegno ora e` di proseguire su questa strada battendosi perche´ il nostro territorio Cava /Costiera diventi sede anche della casa di comunita`, dell'ospedale di comunita`, del centro operativo territoriale e della casa del parto. Il nostro impegno, come sempre, si basa sui fatti, non sulle chiacchiere. Nell'interesse della nostra comunita`".