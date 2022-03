Angri, Rio Sguazzatoio: al via i lavori per barriere galleggianti "anti rifiuti" Ultimata questa fase, si potrà procedere all'abbattimento del Ponte Marconi

Inquinamento del Fiume Sarno. Questa mattina si è dato inizio ai lavori presso il Rio Sguazzatoio per la realizzazione, in circa cinque mesi, di due barriere galleggianti (al sito "Sifone Piccolo Sarno" e al sito "Foce Sarno") in grado di fermare i rifiuti che ostruiscono il deflusso delle acque. Ultimata questa fase, si potrà procedere all'abbattimento del Ponte Marconi. Una delegazione regionale è giunta sul posto per la verifica sui lavori da

attuare per lo sgrigliatore collocato a Fosso dei Bagni.

"Quello di oggi è un risultato importante, atteso, frutto di mesi di battaglie coese insieme agli altri Sindaci e al Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, pretendendo e ottenendo una presa di responsabilità da parte della Regione Campania sulla vicenda annosa del Rio Sguazzatoio. - ha commentato il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - Presente stamattina, in rappresentanza del Comune, il Presidente del Consiglio Massimo Sorrentino, all’incontro con il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e le altre amministrazioni del territorio interessate dal problema. Il prossimo obiettivo sarà la programmazione di ulteriori interventi di drenaggio e dei lavori di ricostruzione ex novo del ponte".