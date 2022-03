Educazione ambientale, a Celle di Bulgheria carabinieri Parco in aula Tra i banchi anche Bella, il cane dei forestali

Lezione di educazione ambientale per gli studenti della Scuola secondaria di I grado di Celle di Bulgheria insieme ai carabinieri Parchi di San Giovanni Piro. A entrare in aula è stata la comandante della stazione carabinieri Parchi di San Giovanni a Piro, Katia Russo, insieme a Bella, un cane abbandonato e poi accolto e adottato, che oggi aiuta i militari forestali in numerose attività d'indagine.

La giornata è stata all’insegna dell’educazione ambientale e della sensibilizzazione alla tematica dei delitti contro il sentimento degli animali. Dopo i saluti preliminari e la descrizione dell’attività dei carabinieri, i ragazzini della scuola secondaria di primo grado di Celle di Bulgheria hanno potuto ricevere alcuni cenni sulle normative che tutelano gli animali e in particolare sui casi di avvelenamento.