Giffoni ottiene finanziamento da 218mila euro per il "Museo Testimoni del Tempo" Soddisfatto il sindaco Giuliano: “Celebriamo un risultato importante"

Giffoni Valle Piana festeggia un nuovo importante traguardo. Il Ministero dei Beni Culturali ha finanziato per oltre 218mila euro il comune picentino per la realizzazione di una sala polivalente all’interno del Museo Testimoni del Tempo in costruzione nei pressi dell’area della Giffoni Multimedia Valley.

Il progetto, presentato dall’Ente comunale guidato dal Sindaco Antonio Giuliano, è stato ammesso al contributo secondo il “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”. Un nuovo risultato prestigioso che permetterà così di poter offrire un nuovo servizio in una struttura futuristica, pronta a diventare il centro di gravità per la formazione di tanti giovani.

“Celebriamo un risultato importante – il commento del Sindaco Antonio Giuliano -. Il Museo Testimoni del Tempo permetterà di rendere l’intera area della Giffoni Multimedia Valley un fiore all’occhiello a livello regionale, destinato a trasformarsi nei prossimi anni in un polo culturale come pochi. Un ringraziamento speciale va al Ministero della Cultura, in particolar modo al Ministro Dario Franceschini, da decenni vicino alla nostra realtà, sostenendo con forza le nostre idee e credendo da sempre nei nostri progetti. Tutto questo è stato possibile negli anni grazie alla sinergia vincente tra l’Ente Comunale e l’Ente Autonomo Giffoni Experience, con una menzione particolare per il direttore Claudio Gubitosi e per l’intero team”.