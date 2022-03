Cava rende omaggio al generale Castaldi, eroe della Resistenza antifascista La cerimonia di Anpi e Comune nel giorno dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

"Quando il tuo corpo non sarà più, il tuo spirito sarà ancora più vivo nel ricordo di chi resta. Fa' che possa essere sempre di esempio". Questa la frase del generale cavese Sabato Martelli Castaldi che sarà ricordato nel 78esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

L'amministrazione Servalli e l’Anpi di Cava de’ Tirreni deporranno dei fiori davanti la targa d’intitolazione della strada a lui dedicata, per ricordare lo straordinario esempio del partigiano "Tevere" che da generale di brigata aerea della Regia Aeronautica, dopo aver combattuto con onore nelle due guerre mondiali, da successore designato di Italo Balbo quale ministro dell'Aviazione, non esitò a denunciare fermamente le carenze e la propaganda messe in atto dal regime fascista sul reale stato dell'Aeronautica e per questo fu messo a riposo.

Nel 1943, scelse di entrare a far parte della resistenza fornendo ai partigiani del Lazio e Abruzzo armi e dinamite proveniente dal polverificio che dirigeva, in azioni al fianco dei partigiani e di aiuto ai ricercati. Si consegnò spontaneamente nelle mani delle SS di Herbert Kappler per scagionare il proprietario del polverificio, ed assumersi la responsabilità della collaborazione data alla Resistenza all’interno della fabbrica. Per il coraggio ed il suo sacrificio gli venne conferita la medaglia d’oro al valor militare.

"Oggi come ieri - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - sono gli esempi di uomini e donne come Martelli Castaldi, a cui nel 2019 abbiamo intitolata la nostra aula consiliare, che bisogna sempre indicare alle nuove generazioni per condannare ogni totalitarismo ed esaltare i valori della libertà e della verità per i quali eroi come Castaldi hanno donato la propria vita. Viva l'Italia, Viva l'Italia".