Cava de' Tirreni: primo appuntamento de "Il villaggio delle idee" Confronto tra i giovani sul tema della giustizia

Il primo appuntamento della quarta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, che si è svolto stamani, sabato 26 marzo, con inizio alle ore 10,30, nell’Auditorium dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni, ha visto come protagonista il dott. Giovanni Pipola, Giudice dell’Ufficio Gip/Gup presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

L’incontro, apertosi con il saluto della prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e dell’IIS “Filangieri”, ha avuto come tema La legge è uguale per tutti: un principio, un obiettivo, una realtà?

Il Magistrato ha saputo coinvolgere e entusiasmare gli studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte – Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, partner della manifestazione organizzata dalla rivista web Ulisse on line, rispondendo alle loro numerose ed acute domande con estrema puntualità e chiarezza, non nascondendo la complessità e la delicatezza della funzione del giudice a maggior ragione in una società moderna e democratica qual è la nostra.

A colloquiare brillantemente con il dott. Pipola è stato l’avvocato metelliano Marco Senatore, vicepresidente della Camera Penale di Nocera Inferiore, il quale, insieme a Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line, ha guidato un vero e proprio un pool di giornalisti in erba formato appunto dagli studenti degli istituti superiori metelliani.