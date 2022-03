Roccapiemonte, inaugurazione della ristrutturata Cappella Madre del cimitero Presenti alla cerimonia numerosi cittadini che attendevano da molti anni interventi alla chiesetta

Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione della ristrutturata Cappella Madre del Cimitero Comunale di Roccapiemonte.

Prima della celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco Don Giuseppe Ferraioli, il Sindaco Carmine Pagano ha scoperto la targa posizionata davanti alla chiesetta insieme a Raffaele Aiello, in rappresentanza della famiglia Aiello che ha contribuito al completamento dei lavori. Visibilmente emozionato Rocco Rescigno, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha seguito con scrupolosità tutte le fasi progettuali e gli interventi realizzati dalla ditta Bove Vincenzo, presenti numerosi cittadini che attendevano da molti anni la ristrutturazione della Cappella Madre. Novità anche all’interno della chiesetta: sull’altare infatti è stata posizionata l’opera ricamata a mano dall’artista locale Maria Calvanese.

“E’ stato un momento toccante. Questa Amministrazione sta ponendo massima attenzione per ottimizzare le condizioni del Cimitero Comunale, tante cose sono state fatte, come il restauro della Cappella Madre, altre cose faremo di sicuro in futuro, perché si possano onorare al meglio i nostri cari defunti. Con l’impegno del Comune, ma anche con la collaborazione dei cittadini, come in questo caso della famiglia Aiello, sono certo che riusciremo presto a dare una luce migliore a questo luogo sacro” ha detto il Sindaco Pagano.