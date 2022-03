Angri, finanziamenti PNRR: richiesta la realizzazione di un nuovo asilo nido Un nuovo edificio interamente autosufficiente e in grado di ospitare fino a 40 bambini

In questi giorni è stato presentato dal Comune di Angri, in risposta all'avviso PNRR, un altro progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Dante Alighieri, accrescendo così l’offerta educativa per i più piccoli e offrendo un concreto aiuto ai genitori che lavorano.

Il nuovo edificio, ideato secondo i criteri di sostenibilità previsti dal bando, sarà interamente autosufficiente e in grado di ospitare fino a 40 bambini. Il progetto, per il quale sono stati richiesti circa 1.300.000,000 euro, prevede che ci sia particolare attenzione alla scelta delle tecnologie e dei componenti edilizie compatibili con la salute e la sicurezza dei bambini, in particolare per quanto riguarda la salubrità degli spazi, la durevolezza dei materiali e la ecocompatibilità degli stessi.

"Con la realizzazione di un nuovo asilo nido, che risponda soprattutto alle esigenze dei genitori impegnati con il lavoro, questa amministrazione intende incrementare l’assistenza, la socializzazione e l’educazione della prima infanzia, assicurando al bambino una formazione umana e civile attraverso un armonico ed equilibrato percorso nel suo sviluppo psicofisico. Abbiamo quindi un’altra grande occasione per arricchire ed implementare l’offerta scolastica, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal MIUR, ai quali abbiamo già partecipato anche con un altro progetto che prevede l’abbattimento e il rifacimento in chiave sostenibile del vecchio plesso “Galvani”.

Grazie al lavoro dell’UOC Pubblica Istruzione che ha lavorato affinché venissero espletate correttamente tutte le procedure per la partecipazione al bando in oggetto", le parole del sindaco Cosimo Ferraioli.