Fratelli d'Italia Cava de' Tirreni, Luigi Napoli eletto presidente Fabbricatore: ora la sfida è dare un'amministrazione di centrodestra alla città

Si è votato al congresso cittadino di Fratelli d’Italia Cava de’ Tirreni per l’elezione del nuovo presidente del circolo metelliano. Dopo le operazioni di scrutino, Luigi Napoli è risultato eletto quale nuovo presidente del partito.

"Grande partecipazione per il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Cava de' Tirreni che ha eletto come presidente di circolo Luigi Napoli: quando ci sono momenti così partecipati di democrazia è segno di crescita e di grande entusiasmo - ha spiegato il commissario provinciale, Giuseppe Fabbricatore -. Grazie all’onorevole Edmondo Cirielli ed al senatore Antonio Iannone per la loro presenza nell’assemblea di stamattina, una grazie va anche al responsabile dell’organizzazione del partito Alberico Gambino. Da oggi l'amico Luigi avrà l'onere e l'onore di guidare il partito a Cava de' Tirreni verso nuove sfide: la prima, quella più importante, è ridare un governo di centrodestra per la città metelliana".

Fabbricatore aggiunge: "Ringrazio tutti gli iscritti e i dirigenti cittadini di FdI. Grazie, inoltre, per il lavoro svolto al precedente coordinatore cittadino l'avvocato Fabio Siani, il commissario cittadino Imma Vietri che ha traghettato il partito al congresso ottimamente, e i consiglieri comunali Ferrara e Cirielli. Inoltre un particolare grazie va al presidente di seggio e gli scrutatori che hanno permesso il regolare svolgimento del congresso cittadino. Fratelli d'Italia - conclude il commissario - sta lavorando assiduamente su tutti i territori e dimostra di essere costantemente all'ascolto dei propri militanti: il congresso cittadino di Cava è un esempio vivo".