Giulio Landi eletto baby sindaco di Giffoni Sei Casali A consegnargli la fascia tricolore il primo cittadino Francesco Munno

Questa mattina presso l’istituto scolastico al Casale Capitignano di Giffoni Sei Casali, l’alunno Giulio Landi è risultato il più votato tra i candidati alla carica di baby Sindaco.

A consegnargli la fascia tricolore, nel corso di una breve cerimonia, il Sindaco Francesco Munno.

Giulio ha 14 anni, è stato eletto con 55 voti, frequenta la terza media e l’anno prossimo frequenterà il Liceo Scientifico “Francesco Severi” ad indirizzo sportivo. Ha la passione per i videogiochi e da grande sogna di diventare fisioterapista.

“È stata una emozione forte, - afferma il neo baby Sindaco - temevo il mio avversario, pensavo di non farcela, poi i miei amici hanno creduto in me e nel mio programma. Dedico questa vittoria a mia madre Monica”.

“Mi complimento con Giulio per il risultato ottenuto e con tutti i candidati - commenta il Primo Cittadino Francesco Munno, che sottolinea: Sono certo che Giulio saprà ascoltare le istanze dei suoi coetanei. Il mio ufficio è sempre aperto soprattutto per confrontarmi con i giovani che hanno voglia di crescere e migliorare per il progresso del nostro territorio. Ringrazio il Dirigente Rafaela Luciano, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per aver promosso ancora una volta questa iniziativa che favorisce la crescita socio-culturale delle nuove generazioni, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri e dell'importanza di mettersi a disposizione della collettività".