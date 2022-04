Paolo Moccia porta Tramonti sul tetto del mondo con la sua pizza A Parma ha battuto la concorrenza di maestri pizzaioli provenienti da 40 paesi del mondo

Paolo Moccia porta Tramonti sul tetto del mondo, e lo fa in grande stile, aggiudicandosi il primo posto al campionato mondiale della pizza 2022 di Parma. Una vittoria ottenuta nella categoria regina della competizione, quella dedicata alla “Pizza Classica”, che ha visto Paolo competere con grandi maestri pizzaioli provenienti da 40 paesi del mondo.

Una sfida affrontata con tutte quelle capacità che solo il talento e la dedizione possono mettere a disposizione. Il maestro pizzaiolo, concittadino e membro dell’associazione Pizza Tramonti, ha affidato la sua gara ad un’idea particolare, capace di unire le radici tramontane ai sapori e ai colori dell’Emilia-Romagna, terra che l’ha accolto e dove Paolo continua la sua missione di diffusione dell’arte della pizza.

È nata così una pizza che nella sua composizione semi-integrale ricorda gli impasti a base di grani antichi tipici della tradizione tramontana, ma li rivede in un’ottica più moderna, affiancando alle farine integrali macinate a pietra una percentuale di farine forti. Il tutto coronato da un richiamo al tortello di zucca reggiano, caposaldo della cucina emiliana. Un amore a prima vista per questo piatto, che Paolo ebbe modo di assaggiare al suo arrivo in Emilia-Romagna e che in occasione della competizione ha rivisitato utilizzando, oltre a materie prime locali come la zucca, il Parmigiano e l’Aceto Balsamico di Modena, anche ingredienti del nostro territorio come il Fiordilatte e le farine integrali di Tramonti.

L’arte della pizza scorre da tempo immemore nel sangue della famiglia Moccia: Paolo ha alle spalle generazioni e generazioni di pizzaioli e fornai. Anche il successo, del resto, è di casa in famiglia: il fratello Gino, pilota collaudatore della Lamborghini Corse, si è reso protagonista al Gran Prix Historique di Monaco a bordo di una Maserati 4C8 e che nel 2002 si è laureato Campione del Mondo della Ferrari Challenge.

«Il trionfo di Paolo, a cui, insieme ai membri dell’associazione che hanno partecipato alla competizione, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, ci rende estremamente orgogliosi - ha dichiarato il vicesindaco di Tramonti e presidente dell’associazione Pizza Tramonti, Vincenzo Savino –. Il primo posto al campionato mondiale di Parma, in una categoria estremamente competitiva come quella dedicata alla "pizza classica, è un risultato semplicemente straordinario. Il suo successo è un po’ anche il nostro, sia come cittadini di Tramonti, sia come membri dell’associazione di cui fa parte il neo proclamato campione. Un punto di arrivo, ma anche di partenza: siamo certi che la vittoria di Paolo, che va ad unirsi ai riconoscimenti ottenuti nei più diversi settori da tutti quelli che portano in alto il nome di Tramonti nel mondo, sarà un ulteriore stimolo per i numerosi talenti locali, che ora hanno una strada ancora ben più chiara da seguire».