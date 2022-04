Palinuro, installata una targa in ricordo della piccola Margarita La bambina tedesca morì precipitando in una scarpata mentre era con i familiari

Installata oggi pomeriggio, al porto di Palinuro, una targa in ricordo di Margarita, la bambina tedesca di 5 anni che il 22 maggio della scorso anno perse la vita cadendo in una scarpata a picco sul mare mentre stava facendo trekking con i genitori.

Proprio i genitori e i fratellini hanno partecipato alla cerimonia, in forma strettissima, insieme al sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, il vicesindaco Silverio D’Angelo, la tenente di vascello Amalia Mugavero, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e il parroco di Palinuro.

La tragedia si consumò lo scorso 22 maggio. La piccola stava percorrendo il sentiero dei Fortini con i genitori e i fratellini quando scivolò in una scarpata a picco sul mare. Margarita fu recuperata in acqua e affidata alle cure dei sanitari, ma per lei non ci fu nulla da fare.