Autismo, a San Marzano sul Sarno una "Summer School" nel Parco urbano L'amministrazione comunale in prima linea sul tema: "Altro progetto di integrazione ed inclusione"

"Sul tema dell'autismo stiamo pensando a percorsi di integrazione nei quali coinvolgere famiglie, mondo scuola e istituzioni. Come amministrazione comunale stiamo lavorando a due grandi progetti. Una "Summer School" nel Parco urbano per i ragazzi autistici ed un altro progetto di integrazione ed inclusione al lavoro al termine del percorso scolastico”.

Questo l'impegno che la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha preso con la sua comunità durante il convegno "Interloquiamo con il silenzio", evento tenutosi venerdì scorso (8 aprile) presso i locali della scuola "San Giovanni Paolo II - Anna Frank" in via Pendino. "L'amministrazione comunale non è indifferente a una tematica così delicata come quella dell'autismo e dunque di chi ha più bisogno di un percorso educativo individuale e specialistico", ha detto la sindaca Zuottolo.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Francesca Barretta, assessore comunale alle Politiche scolastiche: "Vogliamo continuare su questa strada potenziando il nostro impegno. Sappiamo che c’è bisogno di fare di più per assicurare alle famiglie ed alle persone con sindrome autistica concreti sostegni per la qualità della vita, assicurando la reale integrazione dei servizi sanitari e sociali, magari sfruttando tutte le sinergie pubblico-privato".