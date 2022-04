Giffoni: giochi e laboratori con i bambini nel rispetto della natura Al via l'iniziativa "Pasqua in Edu@ction Valley"

Giochi, laboratori, escursioni ma soprattutto divertimento e formazione. A Giffoni Valle Piana le festività pasquali faranno rima con ambiente. Sarà il rispetto per la natura la chiave di volta della nuova iniziativa “PASQUA IN EDU@CTION VALLEY, CON I BAMBINI - L'ORA DI LEZIONE NON BASTA” ideata dall’associazione South Land Gvp, attraverso il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità dei Monti Picentini, con la collaborazione delle associazioni Carnevale Giffonese, Il Gabbiano Onlus, Soccorso Montano Dedalo e Pro Curti.

Dal 14 al 16 aprile, un campus di tre giorni tutti dedicati all’ambiente e alla natura. Unico destinatario del nuovo progetto la comunità educante di Giffoni Valle Piana, favorendo la costruzione di un modello di valori da porre alla base della costituenda società, così come previsto da Agenda 2030 “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”.

La collaborazione attiva tra gli Istituti Scolastici, la DD Don Milani Civic Center, gli Enti del Terzo Settore e l’Amministrazione Pubblica, attraverso la partnership di Educ@ction Valley dei Picentini, risulta ancora una volta efficace e fondamentale per rafforzare la Comunità Educante e promuovere azioni volte al benessere della collettività.