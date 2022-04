Degrado davanti i cancelli dell'isola ecologica di Borgonovo: l'ira del sindaco Volpe: "Rimossi quintali di rifiuti. Siamo a un punto di non ritorno per colpa di pochi delinquenti"

Degrado davanti i cancelli dell'isola ecologica di Borgonovo: ennesimo intervento straordinario da parte della Sarim Ambiente a Bellizzi, rimossi quintali di rifiuti scaricati abusivamente. Una piaga che l'amministrazione comunale combatte da tempo. La lotta al sacchetto selvaggio e all'abbandono dei rifiuti rimane una delle problematiche più denunciate, in particolare dai residenti della zona.

"È inutile, non si comprende che scaricare i rifiuti in modo abusivo è un reato perseguibile penalmente. Premesso che è un atto di inciviltà - scrive il sindaco Mimmo Volpe - Siamo arrivati a un punto di non ritorno per colpa di pochi delinquenti. La colpa è soprattutto di chi utilizza queste persone abusive per traslochi e pulizie di cantine per poi scaricare i propri rifiuti nelle strade e luoghi di campagna. E pensare che andare all'isola ecologica non costa assolutamente niente per i nostri cittadini".

Il primo cittadino ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta dalla Procura e che è stato intensificato il sistema di video sorveglianza. Alcuni dei responsabili, fa sapere la fascia tricolore, sono stati già individuati dalle forze dell'ordine.

"Per i concittadini di Borgonovo voglio tranquillizarvi che il progetto di trasferimento dell'isola ecologica è approvato e candidato nelle misure Pnrr", conclude il sindaco Volpe.