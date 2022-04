Casal Velino, incontro con la sindaca per l'istituzione del Forum Giovani Il progetto nasce da un gruppo di giovani del paese

Il progetto “Forum Giovani Casal Velino” nasce da un gruppo di giovani casalvelinesi volenterosi di mettersi in gioco per la propria comunità. L’obiettivo è quello di addivenire all’istituzione di un organo, il forum giovani, in grado di riunire l’intera comunità giovanile presente sul territorio comunale, fissando specifici fini mirando alla valorizzazione e la promozione del territorio attraverso l’organizzazione di eventi culturali, ludico-sportivi, convegni; alla promozione di una cultura di pace e di legalità, di tutela ambientale e rispetto del territorio; a promuovere il raccordo tra la comunità giovanile e le istituzioni locali.

Ulteriore fine è quello di garantire un servizio alla comunità, attraverso la promozione di attività di volontariato. L’istituzione del Forum Giovani è prerogativa del consiglio comunale: "Abbiamo inoltrato nelle scorse settimane una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale di Casal Velino e avuto un incontro con il sindaco - fanno sapere i promotori del Forum -. Il primo cittadino ci ha mostrato la propria disponibilità ad accogliere questa proposta. Attendiamo fiduciosi i prossimi risvolti sperando di giungere al più presto all’istituzione del forum giovani, in vista della stagione estiva e del superamento dell’emergenza sanitaria".