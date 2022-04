Bracigliano: torna il memorial per ricordare Alfonso De Crescenzo Si tratta della decima edizione. Il sindaco: "Una persona radiosa e con la gioia di vivere"

Sabato 16 Aprile, a partire dalle ore 14.30, presso lo Stadio Comunale “A. De Crescenzo” di Bracigliano si terrà la decima edizione del Memorial in ricordo di Alfonso De Crescenzo, col cui nome è stato appunto intitolato il Campo di Calcio del Comune in cui il giovane Alfonso risiedeva.

Al Memorial parteciperanno quattro squadre di calcio:

- A.C. Bracigliano;

- De Nardo Academy;

- Raffaele Sergio Academy;

- ASD Nocera Superiore

Le società di calcio saranno in campo per ricordare De Crescenzo, da tutti conosciuto per le sue doti calcistiche, che lo hanno condotto a disputare numerosi campionati di categoria superiore nel ruolo di ala destra. E’ deceduto nel 1998 alla giovane età di 35 anni. Di professione vigile urbano del Comune di Bracigliano, ha giocato nell' AC Bracigliano e in altre squadre di calcio locali. Inoltre ha avuto l’onore di indossare la maglia della Nazionale dei Vigili Urbani.

“Una persona radiosa e con la gioia di vivere – così lo ricorda il Sindaco Antonio Rescigno – Alfonso De Crescenzo, oltre a giocare a calcio e ricoprire in maniera impeccabile e diligente la professione di agente della locale Polizia Municipale, era anche molto impegnato nel sociale. Insieme al sottoscritto ed altri coetanei organizzavamo manifestazioni musicali tra cui la festa della mamma, manifestazioni teatrali, feste da ballo e molto altro. Con altri amici fondammo anche una radio libera a Bracigliano che si chiamava “Trasmissione Radio Bracigliano”. Tanti sono i ricordi della nostra giovinezza e quelli che mi legano a questa straordinaria persona. Il Memorial in suo onore è un giusto tributo e riconoscimento che il Comune, nel corso degli anni, ha voluto organizzare per mantenere vivo il ricordo di Alfonso, persona amata e stimata da tutti i Braciglianesi”.

Nello stadio a lui intitolato, la cerimonia inaugurale in presenza del Primo Cittadino e di altre autorità istituzionali e locali è in programma alle ore 14.30. Subito dopo il calcio di inizio con le sfide tra le quattro società di calcio che si sfideranno in un quadrangolare con tempi di gioco ridotti.