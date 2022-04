Mercato San Severino, il sindaco:"Allargare le ZES per creare nuove opportunità" La proposta dell'amministrazione all’attenzione degli Organismi interessati

"La nostra richiesta di ampliare le Zone Economiche Speciali di Mercato San Severino, includendo le tre aree PIP, l’area produttiva Sant’Angelo-Costa e quella produttiva di Curteri in corso di realizzazione, è arrivata all’attenzione dell’Assessore regionale alle Attività Produttive ed al Commissario Straordinario di Governo per la ZES Campania", ad annunciarlo il sindaco Antonio Somma.

Con una PEC, infatti, il presidente dell’ASI Antonio Visconti, a seguito di numerosi confronti avuti in questi mesi, ha raccolto la proposta dell'amministrazione di riperimetrazione inclusiva portandola all’attenzione degli Organismi interessati.

"Nel processo in corso e nel lavoro di concertazione avviato, riteniamo fondamentale una revisione della mappatura ZES alla luce del recente sviluppo produttivo che abbiamo registrato sul territorio e della proiezione a medio a lungo termine legata all’insediamento di nuove imprese nelle altre aree in via di realizzazione. L’allargamento della perimetrazione ZES si traduce in una sola parola-chiave: opportunità.

Opportunità per chi vorrà investire; opportunità per creare nuovi posti di lavoro; opportunità per rendere ancora più appetibile il tessuto produttivo della nostra città", le parole della fascia tricolore.