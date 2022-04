Montesano sulla Marcellana: festa per i 100 anni di nonna Margherita E' la vedova dell'ex sindaco del comune salernitano

Comunità di Montesano sulla Marcellana gioiosa per il compleanno da record di Margherita Di Giuda. La nonnina ha compiuto 100 anni, è nata proprio un Lunedì in Albis. Festa nella frazione Scalo, presente anche il sindaco Giuseppe Rinaldi che ha portato gli auguri di tutta la comunità. Alla donna è stata donata una targa con dedica: "Tanti auguri alla signora Titina per i suoi 100 anni, gli anni passano e rendono le persone sempre più preziose per la loro esperienza di vita vissuta".

L'anziana è vedova di Matteo Miglietti, ex fascia tricolore di Montesano della Marcellana.