Cava de' Tirreni: si celebra la giornata del Filellenismo Deposta una corona d'alloro al monumento del Milite Ignoto

Questa mattina, il presidente dell'Associazione Filellenica Italiana, Marco Galdi, ed il vicesindaco di Cava de' Tirreni Nunzio Senatore hanno deposto una corona di alloro al monumento del Milite Ignoto, per celebrare la Giornata del Filellenismo e la memoria dei caduti italiani in terra greca durante la seconda guerra mondiale morti per la libertà della Grecia occupata dai nazifascisti.

"La nostra città - ricorda Marco Galdi - ha ospitato il governo greco in esilio durante il conflitto ed è sede della Società Filellenica Italiana, ed ha deciso con il Sindaco Vincenzo Servalli, il vicesindaco Nunzio Senatore, di celebrare questa giornata per onorare centinaia di giovani italiani che donarono la loro vita per la libertà del popolo greco".