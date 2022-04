Albanella al voto, i partiti si organizzano: Capezzuto è in campo Il sostegno della senatrice Gaudiano: con lui sappiamo da dove partire per il bene della comunità

"Dopo lo scioglimento del consiglio comunale, oggi abbiamo il dovere di reagire. Le amministrative del 12 giugno devono rappresentare, per tutti noi, un’opportunità che non possiamo più fallire. Abbiamo il dovere di rinnovare l’assise con persone che vivono da sempre il territorio e le sue criticità, e che per questo sapranno farsi interpreti delle reali esigenze della comunità". Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Con Giuseppe Capezzuto sappiamo da dove partire - sottolinea Gaudiano - e quali sono i temi attraverso i quali far rinascere Albanella: urbanistica, energia, ambiente, politiche sociali, sport, cultura, ma soprattutto lavoro e sviluppo, rilanciando il commercio e facendo del territorio un attrattore di imprese”, la riflessione.

“Albanella ha un grande potenziale, dal patrimonio archeologico ed architettonico all’area a sud che si proietta al mare. Un territorio che merita di splendere attraverso l’azione di un’amministrazione illuminata, forte, compatta, creativa, competente, che superi i vecchi slogan svuotati di senso di un modo di fare politica ormai anacronistico. Ora è il momento di rimboccarci le maniche, lavorando al fianco di associazioni, comitati e ogni singolo cittadino. È facendo squadra con le realtà positive del territorio che invertiremo una tendenza e faremo rinascere la nostra città”, conclude Gaudiano.