Terremoto in Consiglio comunale a Vibonati: decadono quattro consiglieri Il Tar Campania ha accolto il ricorso di uno dei candidati della lista "Paese Unito"

Decadono quattro consiglieri di minoranza a Vibonati. Il Tar Campania ha accolto il ricorso contro l’elezione di 4 consiglieri di minoranza, dichiarando irregolare la presentazione della loro lista. A presentare il ricorso era stato Fabio Amato, candidato consigliere della lista "Paese Unito", a supporto del candidato sindaco Vincenzo Cernicchiaro.

Il ricorrente riteneva che «sono stati illegittimamente assegnati 4 seggi alla lista n. 1 “Entra nel futuro con Scognamiglio Sindaco” e sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale di Vibonati i sigg.ri Scognamiglio Giovanni, Ruocco Dario, De Filippo Vincenzo e Scognamiglio Antonio, il primo quale candidato alla carica di Sindaco e gli altri alla carica di Consigliere Comunale nella predetta lista n. 1 “Entra nel futuro con Scognamiglio Sindaco”». Ad essere contestato, in particolare, era il numero di sottoscrittori della lista che non sarebbe risultato sufficiente per validarla.

I giudici amministrativi hanno confermato le contestazioni dichiarandone illegittima l'elezione.