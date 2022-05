Una call alla ricerca di idee e progetti per il rilancio del Vallo di Diano Spazio all'innovazione: l’iniziativa promossa dal forum dei giovani di San Pietro al Tanagro

L’iniziativa, promossa dal Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro, dal Comune di San Pietro al Tanagro, dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano, dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro e finanziata dalla Regione Campania è rivolta a giovani under 35 e a team di promotori di progetti imprenditoriali e sociali, ricercatori, studenti e startupper.

Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere idee e progetti innovativi per supportare la crescita economica e sociale delle aree interne a sud di Salerno, identificando nuove possibilità di sviluppo per posizionare il Vallo di Diano come hub di innovazione, valorizzare le idee e il talento locale, dando così una nuova spinta di innovazione alle filiere economiche caratterizzanti l’economia locale.

La call per la raccolta delle candidature si è aperta l’11 Aprile 2022 e scadrà il 20 maggio alle ore 12:00; i moduli di candidatura sono disponibili sul sito www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it; I promotori delle nuove iniziative selezionate potranno usufruire di un percorso di coaching, fundraising e tutoraggio, gratuito, orientato alla realizzazione del piano di impresa.

I progetti creativi, innovativi e sostenibili scelti dal costituendo Comitato Tecnico Scientifico saranno presentati ad una platea di stakeholders, ai Referenti Istituzionali delle aree interne del Vallo di Diano, alla Regione Campania e a Invitalia SpA a fine Luglio 2022. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “protagonismo giovanile & sviluppo delle aree interne” finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso “Giovani in Comune”.