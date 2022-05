Salerno, a Palazzo di Città sventola la bandiera della Croce Rossa L'iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana, istituita l’8 maggio

Un modo per ringraziare i volontari della Croce Rossa per il loro prezioso contributo ed il loro impegno quotidiano a favore dei bisognosi. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha annunciato che, per tutta la settimana, a Palazzo di Città sarà esposta la bandiera della CRI.

La bandiera è stata donata al primo cittadino dal Direttore della Croce Rossa Italiana - sez. Salerno Antonio Carucci e da alcuni volontari che lo hanno accompagnato.

"Il loro operato è da sempre necessario ed essenziale. E ancor di più lo è in un momento come questo, con una crisi umanitaria in atto in Ucraina. Il lavoro di questa organizzazione è quanto mai fondamentale e insostituibile", le parole del sindaco Napoli.