Mercato San Severino: completati i lavori al ponte della ex SS 88 Il sindaco: "Manca l’ultimissimo step, la segnaletica orizzontale"

"Manca l’ultimissimo step, la segnaletica orizzontale, per concludere i lavori urgenti di ripristino e consolidamento della struttura del ponte in muratura che si trova all’incrocio della S.S.88 (via Principe di Carignano) con via D’Annunzio". Lo ha annunciato il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Il primo cittadino ha spiegato: "L'intervento, che abbiamo richiesto con frequenti sollecitazioni all’ente proprietario (la Provincia di Salerno), ha consentito la messa in sicurezza di un’intersezione importante della città dove si era creato un evidente abbassamento del livello stradale".