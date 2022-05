Ospedale di Cava a rischio, il Pd: "In prima linea per difenderlo" Il segretario De Rosa: dialogo costante con il manager D'Amato, non servono gesti eclatanti

La prefettura di Salerno ha visto nei giorni scorsi la mobilitazione degli attivisti del comitato, di nuovo in presidio per chiedere alle istituzioni di salvare l'ospedale di Cava de' Tirreni. Il Santa Maria dell'Olmo è di nuovo al centro di un aspro braccio di ferro, anche politico.

Sulla vicenda in queste ore è intervenuto anche il circolo metelliano del Pd: "Siamo da sempre in prima linea per la difesa e la valorizzazione del nostro ospedale. Siamo costantemente al lavoro per permetterne un’attività regolare e di qualità. È grazie a questo continuo impegno che possiamo con sicurezza scrivere che, contrariamente alle notizie diffuse in Città da persone male informate, il nostro reparto di chirurgia è aperto e ci batteremo affinché resti tale", la premessa.

Per il segretario cittadino Massimiliano De Rosa "è dovere della politica raggiungere soluzioni attraverso il dialogo. E’ costante, infatti, la nostra interlocuzione con il direttore generale D’Amato, professionista attento e sapiente, che è consapevole del fondamentale ruolo del nostro nosocomio. Siamo altresì consci che sia dovere di un partito cittadino dialogare con i propri dirigenti provinciali, regionali e nazionali quando si presentano difficoltà. Ringraziamo dunque l’onorevole De Luca ed il segretario provinciale Luciano per la costanza con cui seguono le nostre vicende cittadine. Stiamo avendo continue interlocuzioni in cui manifestiamo le difficoltà che sta vivendo il nostro nosocomio e nel contempo, insieme, stiamo cercando di formulare una proposta concreta da sottoporre ai dirigenti sanitari per permettere al nostro ospedale di funzionare al meglio e servire degnamente Cava ed i paesi limitrofi".

Per il Pd, dunque, "qualsiasi problematica vada risolta con il dialogo ed il costante lavoro di squadra. Qualsiasi gesto “eclatante”, come ci è anche stato recentemente consigliato, può focalizzare l’attenzione su un argomento per qualche giorno, ma difficilmente può portare alla risoluzione reale di problemi. Il Partito Democratico è al lavoro, con lo stile che lo caratterizza: con passione, in silenzio, instancabilmente. Sempre e solo per amore di Cava".