Roccapiemonte, Giornata mondiale della Croce Rossa: "Grazie ai volontari" Il sindaco Pagano ha fatto apporre sulla Casa Comunale la bandiera dell'associazione

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano informa che da ieri mattina, 3 maggio 2022, sventola sulla Casa Comunale anche la bandiera della Croce Rossa Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

“E’ un modo per ringraziare di cuore i volontari della Croce Rossa per il loro prezioso contributo. Un impegno quotidiano a favore dei bisognosi. Sono stati in prima linea per la lotta alla pandemia e adesso anche per fornire aiuto ai profughi provenienti dall’Ucraina, dove è in atto un orribile guerra. Ovviamente non va trascurata quella che è la funzione primaria della Croce Rossa nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, della tutela della salute, della prevenzione, dell’attività socio-assistenziale oltre che degli interventi nella fasi emergenziali” ha dichiarato il primo cittadino Carmine Pagano.