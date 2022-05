Olimpiadi di matematica, c’è uno studente cilentano in finale Si tratta di Antonio Petillo di Montecorice

Un alunno del liceo scientifico “Alfonso Gatto” di Agropoli, Antonio Petillo, parteciperà alla finale nazionale delle Olimpiadi della matematica in programma a Cesenatico dal 5 all’8 maggio. Lo studente, originario di Agnone Cilento, nel comune di Montecorice, è iscritto alla classe VC dello scientifico tradizionale.

In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Sono circa 1500 le scuole italiane che aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200 000 studenti partecipanti alla prima fase della gara.