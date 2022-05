Grave guasto alla condotta: mezza Costiera Amalfitana senz'acqua Disagi in diversi Comuni per il collasso della rete in località Molina di Vietri sul Mare

Emergenza idrica in Costiera Amalfitana dopo il collasso della rete in ocalità "Molina" di Vietri sul Mare. I tecnici di Ausino sono al lavoro per ripristinare il servizio, che comunque non tornerà alla normalità - secondo l'Azienda che gestisce il servizio - prima delle 2-

I comuni interessati dal disservizio sono Amalfi (Salita Montefungione, Via Petigno del Cigno, Salita Monterosso, Via Porta Riveccio Via Finestra, Via San Pietro A Dudaro, Via Giovanni D’Amalfi, Via Petigno Case Ingenito, Via Petigno Case Laudano), Cetara (Centro, Fuenti e zone alte) Conca dei Marini e Furore su tutto il territorio comunale, Maiori (Cannaverde, SS 163 fino all’albergo Due Torri), Minori (zone alte), Positano (Corvo zone alte, via SS 163 zone Agavi, Via Mons. Cinque), Praiano (Via Campo), Ravello (località Castiglione e Marmorata) e Vietri sul Mare (Dragonea, Albori, Iaconti, Raito, Padovani e Ponte).