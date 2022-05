Mercato San Severino, 84mila euro per il restauro della chiesa di San Clemente Esulta la comunità di Oscato, soddisfatto il sindaco Antonio Somma

Una bella notizia per la comunità di Oscato, per il prete don Raffaele De Cristofaro e per tutti i fedeli di Mercato San Severino. Con una missiva della Conferenza Episcopale Italiana a firma del cardinale Bassetti è stato assegnato un contributo da 84mila euro per il restauro della chiesa di San Clemente.

"Siamo felici che sia stata accolta la richiesta di finanziamento rispetto alla quale tanto si è spesa la stessa Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno attraverso le sollecitazioni di don Raffaele e, per la piccola parte che ci ha visti a sostegno della richiesta, le interlocuzioni avute con le autorità ecclesiali dalla nostra Amministrazione - ha scritto il sindaco Antonio Somma - Nel rispetto delle competenze, abbiamo cercato di dare il nostro supporto istituzionale così com'è avvenuto anche per la ristrutturazione della facciata della chiesa SS.ma Trinità di Ciorani, mentre per il campanile di San Giacomo ed il convento dei francescani siamo intervenuti direttamente per i rispettivi interventi di ristrutturazione".